Nouvelle organisation pour le département de la Jeunesse

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret n°2.22.874 portant organisation du département de la Jeunesse.

Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ce projet de décret s’inscrit dans le processus de préparation du cadre référentiel spécifique au département de la Jeunesse, après sa séparation du département des Sports, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Le projet détermine et organise les attributions du département de la Jeunesse, qui est notamment chargé de l’élaboration de stratégies à même de promouvoir l’action associative dans le domaine de la jeunesse et de programmes socio-éducatifs visant l’encadrement des jeunes, des enfants et des affaires féminines, ainsi que la mise en place d’initiatives destinées à développer les services fournis à ces catégories, le renforcement des activités relatives à la coopération régionale et internationale dans les domaines de la jeunesse, de l’enfance et des femmes et la création de structures dédiées, a-t-il expliqué.

S.L.