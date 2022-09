Nouvelle opportunité pour les étudiants marocains d’Ukraine

Une solution potentielle à la situation des étudiants marocains d’Ukraine est en discussion entre les deux pays.

Olena Shapovalova, directrice du Centre d’État ukrainien pour l’éducation internationale, est actuellement en visite au Maroc pour s’enquérir de la situation des étudiants qui ont fui le conflit armé. L’officielle ukrainienne a indiqué que plusieurs conventions seront établies avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI) du Maroc en ce sens.

L’objectif est de permette aux étudiants marocains d’Ukraine de poursuivre leurs études de façon, plus ou moins, « normale ». La tâche risque d’être bien compliquée, dans la mesure où le ministre de Tutelle, Abdellatif Miraoui, a indiqué que l’intégration de ces étudiants dans les universités publiques est impossible. Ceux-ci n’ont d’autres choix que l’intégration du privé ou les cours à distance.

Plusieurs sources estudiantines et familles d’étudiants nous ont déclaré que les propos de Shapovalova indiquent une certaine volonté du ministère de revoir sa position quant à leur dossier. La responsable ukrainienne va procéder à la visite des facultés de médecine de Casablanca, Marrakech et Agadir, afin de s’entretenir avec leurs directions concernant l’intégration de ces étudiants.

Toutefois, l’un des autres points qui peinent cette catégorie est le coût qu’ils devront payer. D’après ces mêmes sources, le coût est estimé à 80.000 dirhams par an pour le public. Cela reste bien évidemment moins important que les 130.000dh/an avancés par le ministère de Tutelle pour rejoindre l’enseignement privé.

L’une des autres pistes avancées par le ministère de l’Enseignement ukrainien est la possibilité d’intégrer les étudiants marocains dans des Universités internationales (Roumanie, Turquie, Ouzbékistan, Grande-Bretagne et la Géorgie). Le montant à débourser dans ce cas varie entre 50.000dh et 70.000dh par an.

