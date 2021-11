Nouvelle opération de la DGSN dans le sud du Maroc

Un total de 114 candidats à l’immigration clandestine en route vers les Iles Canaries ont été interceptés, jeudi, dans la province de Laâyoune, apprend-on auprès des autorités locales.

L’opération d’avortement de cette tentative a eu lieu à environ 28 km nord-ouest du port de Laâyoune, précise-t-on de même source.

Ces candidats à l’émigration irrégulière, tous récupérés sains et saufs, étaient à bord de deux embarcations pneumatiques.

Les services de sécurité et les autorités locales ont intensifié ces derniers temps les opérations de contrôle des tentatives d’émigration irrégulière dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ayant permis l’interpellation de plusieurs candidats et le sauvetage d’embarcations à la dérive. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte menée par les différents services de sécurité et les autorités locales contre les réseaux d’émigration clandestine et de traite des êtres humains.

S.L. (avec MAP)