Nouvelle mission pour le Marocain Majid El Bouazzaoui

Le Conseil mondial pour la paix, la tolérance, l’innovation et la science, qui s’était réuni récemment à Lisbonne, a nommé l’inventeur marocain Majid El Bouazzaoui son ambassadeur dans le Royaume.

Dans ce conseil qui regroupe plus de 40 pays et qui a été créé à l’initiative de l’Inventatium-Science (Portugal), en collaboration avec OFEED Maroc, Citizen Innovation (Singapour), l’Association des inventeurs britanniques et le forum des inventeurs de Roumanie, le Maroc occupe un siège permanent, selon un communiqué de l’Association marocaine “OFEED”. Durant cet événement, M. El Bouazzaoui a aussi été distingué par le prix “Charte excellence” pour ses efforts en faveur de la promotion et l’implémentation d’innovations au niveau de l’économie nationale et internationale et pour son “importante” contribution au progrès mondial dans les domaines de la science, l’éducation, la paix, la tolérance et l’humanisme, indique la même source.

L’inventeur marocain a également reçu le prix international de “l’Excellence” dans l’innovation et la recherche scientifique en 2019, ainsi que l’ordre d’honneur “Pour la science et l’innovation” pour ses contributions “remarquables” au développement de la science.

Lors de ce congrès, OFEED Maroc, représentée par El Bouazzaoui, a signé cinq protocoles d’entente avec l’Académie européenne des sciences, l’Association britannique des inventeurs et innovateurs, la Fédération de l’invention et l’innovation de Hong Kong, l’Association pour l’éducation, la culture et la science de Moldavie, et l’Association des jeunes inventeurs de Manille aux Philippines, relève le communiqué, faisant savoir que dans le cadre de ces protocoles, les nouveaux partenaires d’OFEED Maroc s’engagent à soutenir mutuellement l’organisation et le développement d’expériences, d’activités communes et de programmes futurs.

Par la même occasion, le Maroc a signé 26 protocoles d’entente notamment avec la Fédération de Russie, d’Allemagne, d’Inde, de Bosnie-Herzégovine, du Liban, de la Pologne, d’Indonésie, d’Arabie Saoudite, du Canada, Taïwan, de Malaisie, de Roumanie, et de la Finlande, rappelle la même source, indiquant qu’elle a organisé la participation d’inventeurs marocains à des événements scientifiques internationaux en Thaïlande, en Chine, en Malaisie, en Roumanie, en Russie, aux Etats-Unis, au Canada, en Inde, en Pologne et en Corée du sud.

Par ailleurs, l’OFEED a distingué une quinzaine de personnalités en reconnaissance à leurs “réalisations internationales exceptionnelles” grâce à leurs activités pour la science, la paix et la tolérance, dont le président de Lisboa Georgraphy Society, Luis Aires Barros, le directeur du musée Nicolas Telsa (Serbie), Branimir Jovanovic, et le directeur de l’Office turc des brevets et des marques, Hakam Bayram, selon le communiqué.

S.L. (avec MAP)