Nouvelle mesure à Casablanca: ce qu’il faut savoir

La wilaya de la région de Casablanca-Settat a appelé, vendredi, les usagers de la route qui ne disposent pas d’autorisation exceptionnelle d’accès à la métropole à emprunter l’autoroute externe de contournement s’ils transitent par la ville vers d’autres destinations.

Un communiqué de la wilaya indique que cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures préventives qui ont été prises pour endiguer la propagation de l’épidémie du coronavirus, et mettre en ouvre les dispositions réglementaires prévoyant la fermeture des accès de la ville et l’obligation de soumettre les déplacements à destination et en provenance de Casablanca à une autorisation exceptionnelle de voyage délivrée par les autorités locales compétentes.

Selon la même source, les usagers de la route en provenance d’autres villes du Royaume et à destination d’autres, via Casablanca, doivent emprunter l’autoroute externe de contournement s’ils ne disposent pas d’une autorisation exceptionnelle de voyage leur permettant l’accès à la ville.

Le communiqué met également en garde que le non-respect de cette décision est passible des sanctions prévues par le décret relatif à l’état d’urgence sanitaire, ajoutant que les services de la wilaya invitent les citoyens à interagir positivement et à adhérer avec responsabilité aux efforts visant à lutter contre la propagation de l’épidémie.

S.L. (avec MAP)