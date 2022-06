Nouvelle hausse prévisible des prix des hydrocarbures au Maroc

Dans les prochains jours, une nouvelle revue en hausse des prix des hydrocarbures est attendue au Maroc. Cependant, un professionnel du secteur a affirmé que si hausse il y a, elle sera minime.

Par ailleurs, la Confédération démocratique du travail (CDT) avait précédemment appelé le gouvernement à intervenir d’urgence pour faire cesser les vagues de cette augmentation des prix des hydrocarbures, ainsi que celle des autres produits de première nécessité et de pallier le déficit de la Caisse de compensation afin de garantir la protection du pouvoir d’achat des citoyens.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, la CDT a également appelé à l’augmentation des salaires des fonctionnaires et des employés, ainsi que celle des pensions des retraités. « Notre pays connaît une hausse des prix sans précédent, la plus exorbitante depuis les dix dernières années, surtout en ce qui concerne les hydrocarbures et celle des produits et de diverses marchandises dont l’indice des prix à la consommation (IPC) des produits alimentaires, des secteurs de la santé et du transport a augmenté de façon astronomique, en l’absence de contrôle. Ce qui a pour conséquence de contribuer à faire grimper le taux d’inflation qui, à son tour, a eu des répercussions sur le pouvoir d’achat de la classe ouvrière », a déploré ledit communiqué.

De même, a-t-on tenu à préciser, que la crise d’aujourd’hui n’a pas été occasionnée par la pandémie de la covid-19 ou par la guerre en Ukraine, mais qu’elle est due à la faiblesse des réformes structurelles de l’économie nationale, à la continuité du conformisme, ainsi qu’à la faiblesse de la production agricole, au dépérissement et à la corruption.

L.A.