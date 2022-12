Nouvelle gare routière de Rabat: des mesures strictes pour les professionnels du transport

Après l’inauguration de la nouvelle gare routière de la capitale par le roi Mohammed VI, une série de mesures strictes ont été prises, concernant les professionnels du secteur du transport, et visant à parer à toute anarchie et embouteillages dans les avenues de la capitale.

Ainsi, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Benabdejalil, a décidé de l’itinéraire que les professionnels du secteur du transport public, de et vers Rabat, doivent respecter en empruntant la route réservée à l’accès de la gare routière, située au sud de Rabat, à proximité du Complexe sportif Moulay Abdallah .

Par conséquent, et selon l’arrêté publié par le Bulletin officiel, il est strictement interdit aux professionnels de faire monter ou descendre des voyageurs ou des marchandises, charger ou décharger des colis, en dehors de l’espace de la nouvelle gare routière.

De même que Mohamed Abdeljalil a tenu à préciser que la billetterie, les colis et les correspondances sont délivrés aux guichets de la gare routière précitée.

Pour rappel, celle-ci, mise en service jeudi 1er décembre, dispose de 46 quais réservés aux autocars, d’un parking extérieur de stationnement longue durée pour voitures et taxis. En sus d’une zone dépose-minute, d’espaces de restauration et de locaux commerciaux, alors que l’ancienne gare routière d’Al Kamra, appelée communément « Roummana » ( la grenade) ne comportait que 36 quais.

Elle devrait aussi accueillir quelque 10000 voyageurs, contre 6000 que recevait Al Kamra. Elle est aussi dotée d’un système informatique intégré, favorisant l’information et l’accueil des voyageurs, assurant ainsi la gestion optimale des opérations de transport et de logistique et facilitant l’obtention de la billetterie.

Tous les espaces sont aussi pourvus de lieux réservés aux prières et de sanitaires, comme les professionnels du secteur de transport n’ont pas été oubliés et peuvent bénéficier de services, au sein de la gare routière, leur permettant des conditions de travail adéquates, dans le respect total des conditions de sécurité, à l’instar des voyageurs et des visiteurs.

