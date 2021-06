Nouvelle distinction pour l’université Mohammed V de Rabat

L’édition de l’année 2021 du classement CWTS Leiden, sorti au mois de juin, consacre l’université Mohammed V comme la première université marocaine à figurer dans ce classement parmi 1.225 universités provenant de 69 pays, dont 27 universités africaines et 26 universités arabes.

Selon un communiqué de l’université Mohammed V, quatre pays ont pour la première fois pu intégrer ce classement, à savoir le Maroc, le Nigéria, l’Ethiopie et le Vietnam.

Le classement CWTS Leiden Ranking « Centre for Science and Technology Studies » dépendant de l’université de Leiden aux Pays-Bas, édite annuellement et depuis 2007 un classement des 1.225 meilleures universités dans le monde, en se basant uniquement sur des indicateurs liés à la recherche, explique le communiqué.

Ce classement international se base sur quatre types d’indicateurs liés à la recherche, à savoir des indicateurs sur l’impact scientifique des publications, sur la collaboration internationale, sur les publications en libre accès et sur l’approche genre dans les auteurs des publications, précise la même source.

Les données utilisées pour le classement proviennent de la base de données scientifique internationale « Web of Science » sur les 4 dernières années, fait-on savoir.

Les pays ayant classé le plus grand nombre d’universités sont la Chine, avec 221 universités, suivie par les Etats-Unis d’Amérique (200), par le Royaume-Uni (61), le Japon (55), l’Allemagne (54) et la Corée du Sud (46).

RA