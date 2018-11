Nouvelle consécration pour Marrakech

La ville de Marrakech a été désignée Capitale Africaine de la culture 2020, une vitrine de l’Afrique urbaine d’aujourd’hui, valorisant la diversité des expressions culturelles africaines, a annoncé, ce vendredi à Marrakech, le maire de la ville ocre, Mohamed Larbi Belcaid.

L’annonce a été faite lors d’une session organisée dans le cadre du Sommet Africités 2018 par le secrétaire général de Cités et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique (CGLU), Jean-Pierre Elong Mbassi, a indiqué Belcaid qui s’exprimait lors d’une rencontre sur la planification urbaine.

En 2020, Marrakech, cette ville millénaire inscrite doublement au patrimoine universel, d’abord à travers sa médina depuis 1985 mais aussi la place Jamaa Lafna en tant que patrimoine immatériel en 2001, portera les couleurs de la culture africaine, s’est-il félicité.

Destination touristique mondialement connue, Marrakech dispose d’une importante infrastructure hôtelière, touristique, événementielle, sportive et culturelle très dense comme en témoigne le tissu des musées, des centres d’art traditionnels et contemporains, a-t-il affirmé.

Le terreau humain, le souci de la multiculturalité et la richesse de son patrimoine permettent à Marrakech de lancer une édition pilote des capitales africaines de la culture, a-t-il dit, appelant à la création d’un comité d’organisation Marrakech 2020 et d’installer aussi un comité d’organisation des Afri-capitales à Marrakech.

Les Capitales Africaines de la Culture qui seront lancées pour la première fois, s’envisagent comme un événement majeur, ancré et piloté en Afrique et rayonnant à l’international. Il s’agit d’une initiative fédérant et valorisant les expertises, les savoir-faire et les compétences sur le continent et dans le diaspora qui font l’Afrique d’aujourd’hui et pensent le monde de demain.

C’est, aussi, une plateforme renforçant la coopération Sud-Sud, facilitant la circulation des pro des personnes, des connaissances et des bien au sein du continent africain.

S.L. (avec MAP)