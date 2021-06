Nouvelle consécration du Maroc à l’ONU

L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès des Nations-Unies à New York, Omar Hilale, a été élu ce lundi par acclamation, en tant que président de la Première Commission de la 76ème session de l’Assemblée générale de l’ONU.

C’est la première fois que le Maroc accède à la présidence de cette importante Commission en charge du désarmement et de la sécurité internationale.

Le choix du Royaume, au nom du continent africain, illustre la reconnaissance onusienne unanime du rôle du Maroc en tant qu’acteur mobilisé, responsable et crédible dans les efforts de lutte contre la course aux armements tant nucléaire que classique, ainsi que pour son action en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité, régionales et mondiales.

Cette élection constitue, en outre, un témoignage éclatant de la pertinence des choix diplomatiques volontaristes, modérés et consensuels en matière de paix, de sécurité et de stabilité, opérés par le Royaume, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI. Elle conforte, également, le positionnement du Maroc sur la scène internationale grâce à sa diplomatie multicausale.

Suite à son élection, Hilale a déclaré devant l’Assemblée générale que le choix porté sur le Maroc « intervient dans un contexte international difficile marqué par la détérioration de la sécurité internationale, l’exacerbation de la menace terroriste et par la recrudescence inédite de défis, anciens et nouveaux, à l’édifice de la paix et de la sécurité internationales, en particulier l’architecture globale de désarmement et de non-prolifération».

Aussi, a-t-il appelé, à renforcer les efforts afin de sauvegarder les instruments internationaux, tels que le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), ajoutant que « conscient de l’ampleur de la tâche, le Royaume du Maroc s’est, de tous temps, – et conformément aux Hautes orientations du roi Mohammed VI – résolument engagé en faveur des objectifs de désarmement, de non-prolifération et pour la réalisation de l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires».

L’élection de l’ambassadeur du Maroc témoigne aussi de la confiance dont il jouit auprès de ses pairs pour insuffler une dynamique nouvelle et ambitieuse, à même de permettre à cette importante Commission de mener ses travaux de manière transparente, ouverte et inclusive.

Hilale, qui a plus de 30 années d’expérience directe avec les Nations-Unies, a présidé, en 2004, la Conférence du Désarmement à Genève. Il a également été président de la Troisième Commission de l’Assemblée générale sur les questions sociales, humanitaires et culturelles, de 2015 à 2016.

Cette élection vient s’ajouter aux nombreuses responsabilités que la communauté internationale confie au Royaume dans ce domaine. En effet, le Maroc assure actuellement la présidence du conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) jusqu’en mai 2022. Le Royaume préside, depuis septembre 2020, la 64ème Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de même qu’il est Coordonnateur du Groupe de mise en œuvre et d’évaluation (IAG) de l’Initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire (IGLTN) pour la période 2019-2021.

FI