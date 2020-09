Nouvelle CINE: ce qu’en pensent les Marocains (VIDEO)

De nombreux Marocains, surtout des Casablancais, ont assuré que la nouvelle carte d’identité nationale électronique a plusieurs avantages et leur facilitera l’obtention de plusieurs prestations administratives essentielles.

Ainsi, plusieurs citoyens ont déclaré à Le Site info que la CINE , portant un ensemble d’informations les concernant, leur épargnera d’avoir recours à certains documents administratifs, tels que le certificat de résidence. Elle aura également comme avantages de leur éviter des actes d’escroquerie ou de vol, ont -ils ajouté avec une grande satisfaction.

Rappelons que la CNIE, qui offre une utilisation plus simple et plus sécurisée au service du citoyen, vient accompagner la digitalisation de l’administration et faciliter l’accès des citoyens aux différents services. Cette nouvelle génération de CNIE, qui respecte des critères très développés visant à lutter contre toutes les formes de falsification et d’usurpation éventuelle d’identité, est dotée d’éléments de sécurité développés conformes aux normes internationales en matière des titres d’identité. Cette nouvelle carte peut contenir des informations supplémentaires et facultatives à la demande de son porteur, telles le numéro de téléphone et l’adresse mail pour la communication avec l’intéressé en cas de nécessité.

A noter que la carte nationale d’identité actuelle est toujours valide jusqu’à la date de son expiration ou en cas de changement de l’une des données. Les documents demandés pour l’obtention de la CNIE sont les mêmes que la Carte d’identité nationale.

A.Z.