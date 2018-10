Nouvelle CIN au Maroc: ce qui va changer en 2019

Dans le cadre de la 2ème édition des Journées Portes Ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) organisée la semaine dernière à Marrakech, un stand a été aménagé pour mettre en avant les différents avantages qu’offre la Carte Nationale d’Identité Numérique (CNIE).

Ce stand a permis au public de s’informer sur les différents documents nécessaires à fournir pour l’obtention de ce titre identitaire, obligatoire à partir de 18 ans, et qui permet au citoyen de justifier son identité et sa nationalité marocaine, ainsi que sur les entités où chaque citoyen pourra se rendre pour solliciter lesdits documents.

La CNIE, d’une durée de vie de 10 ans, comporte une carte à puce sans contact qui répond aux recommandations internationales dans le domaine des documents d’identité, et qui renferme un grand nombre d’éléments de sécurité physiques et logiques, notamment une puce regroupant les données figurant sur le recto et le verso de la carte, la photographie du titulaire ainsi que deux empreintes digitales sous un format crypté sécurisé, et un code à barres imprimé sur le verso contenant des données imprimées sur la carte.

Dans le cadre de sa démarche pragmatique visant l’excellence, la DGSN procédera à partir de 2019 au lancement d’une nouvelle génération de CNIE sous une version plus développée et sécurisée, dotée de nouvelles applications de nature à renforcer les critères de sécurité contenus dans ce document d’identité.

Ces applications garantiront de nouvelles prestations au diapason du système numérique adopté par les différents acteurs publics et privés, tout en modernisant son design et son format graphique qui tient compte des spécificités historiques et culturelles du Royaume.

Pour la DGSN, la délivrance de cette nouvelle génération de CNIE s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la police en tant que service public, de la simplification des procédures de travail et de l’amélioration des services fournis à tous les citoyens.

Rappelons que la DGSN a produit depuis le 1er avril 2008, un total de 29.860.000 CNIE pour les Nationaux, et 2.700.000 cartes pour les MRE.