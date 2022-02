Nouvelle charte de l’investissement: Akhannouch préside une réunion à Rabat

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, ce mercredi à Rabat, une réunion interministérielle, dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions royales relatives au projet de la nouvelle Charte de l’investissement.

A cette occasion, Akhannouch a mis en avant la grande importance accordée par le roi Mohammed VI à l’encouragement de l’investissement, en tant que levier principal de développement et d’accélération de la relance économique.

Il a, en outre, rappelé les Orientations du Souverain relatives à l’opérationnalisation du projet de la Charte et au contrôle de son efficacité sur le terrain, en vue de consacrer la position du Royaume en tant que destination distinguée pour l’investissement, aux niveaux régional et international.

Pour accompagner ce projet, Akhannouch a appelé les ministres concernés à poursuivre la mise en place des mécanismes susceptibles d’encourager l’initiative entrepreneuriale et faciliter l’action d’entreprendre, accompagner l’investissement, renforcer le climat des affaires, en plus de la mise en œuvre optimale des différentes mesures à même de créer une dynamique d’investissement et l’accélération des projets de réforme y afférents, tout en veillant à suivre leur mise en place sur le terrain.

Le chef du gouvernement a également donné ses directives aux ministres pour sensibiliser les différents intervenants, en vue d’assurer leur adhésion et accélérer la mise en œuvre de ce chantier.

Ont assisté à cette réunion, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli et la ministre chargée de la transition numérique et la réforme de l’administration, Ghita Mezzour.