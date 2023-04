Nouvelle baisse ce samedi 01 avril des prix du carburant dans les différentes stations de service du Maroc. Les prix ont connu une baisse d’entre 64 et 68 centimes le litre.

Ainsi, le prix dans certaines enseignes tels que Afriquia et Shell est de 11,97 dh /L. Globalement, les prix varient entre 11,97DH/L et 12,13DH/L. Le prix de l’essence reste quant à lui inchangé depuis début mars. Il varie entre 14,29 dh / L et 14,39DH/L.