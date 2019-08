Nouvelle alerte météo: les averses orageuses se poursuivent dans ces villes

Des averses orageuses localement fortes, de niveau orange, sont attendues vendredi de 13h00 à 24h00 dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DMN indique que les provinces d’Al Haouz, Taroudant, Tata, Ouarzazate, Chichaoua, Azilal, Midelt, Tinghir, Zagora, Errachidia, Figuig, Boulmane, Smara, Boujdour, Laayoune (intérieur), Oued eddahab, Aousserd et les reliefs relevant de Tiznit, Chtouka ait baha, Sidi Ifni et de Guelmim sont concernées par ces averses.

Les averses orageuses pourront être localement accompagnées par des chutes de grêle et des rafales sous orages, prévient la DMN.

Dans une déclaration à Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale Houssine Youaabed a indiqué que 13 mm ont été enregistrés durant les dernières 24h à Smara, 6 mm à Midelt, 2 mm à Tan Tan et Ifrane et 1 mm à Khouribga, Bouarfa, Safi et Errachidia.

S.L.