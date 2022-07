Nouvel incendie de forêt à Tétouan: ce que l’on sait

Un incendie s’est déclaré, mardi soir, au niveau d’un domaine forestier relevant de la commune de Beni Layeth (caïdat de Bni Hassan) dans la province de Tétouan, ont indiqué les autorités locales de la province de Tétouan, précisant que les interventions sur le terrain, par voie terrestre et aérienne se poursuivent pour maîtriser l’incendie.

Des équipes d’interventions composées des services de la Protection civile, des Eaux et Forêts, de la Gendarmerie Royale, des Forces auxiliaires, des autorités locales, des agents de la promotion nationale et des volontaires de la région ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie, appuyées par des moyens et équipements techniques et aériens, précise-t-on.

Deux opérations de largage d’eau ont été effectués, jusqu’à présent, pour éteindre les foyers de feux, a-t-on ajouté, relevant que 46 familles issues de trois douars ont été évacuées d’une manière préventive en vue de sécuriser des habitants des Douars à proximité des forêts incendiées. Selon un bilan provisoire, 160 hectares de couvert forestier formés de chênes, chênes-lièges, pins et quelques types de végétations secondaires ont été ravagés par le feu, font observer les autorités locales, ajoutant qu’aucune perte humaine n’est à déplorer.

Cet incendie est une extension de celui enregistré au niveau de la forêt « Bouhachem », située dans la commune de Tazroute relevant de la province de Larache.

S.L. (avec MAP)