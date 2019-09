Nouvel armement US pour les FAR

Selon le quotidien arabophone Al Massae de ce mercredi, le Maroc vient de réceptionner un nouvel armement militaire américain consistant en 50 chars.

Dans les prochaines semaines, les Forces armées royales prendront également possession de plusieurs centaines d’autres chars, ajoute la même source.

Le Royaume fera aussi l’acquisition annuelle d’avions de transport tactique de l’armée de l’air et de centaines de véhicules blindés, ainsi que de moyens de soutiens logistiques, précise le journal.

A rappeler que les Etats-Unis restent le premier fournisseur d’armement du Royaume et contribuent ainsi, selon l’Agence de coopération pour la sécurité et la défense américaine,”à améliorer la sécurité d’un important allié non-membre de l’OTAN”. Ces ventes ont aussi pour objectif “d’améliorer les capacités d’autodéfense du Maroc”, avait ajouté un communiqué deladite agence, en mars dernier.

