Nouvel an: vers le renforcement des mesures au Maroc ?

A l’approche des fêtes du nouvel an, plusieurs Marocains craignent un renforcement des mesures restrictives liées au covid-19, dont la réinstauration du couvre-feu, à l’instar de l’année dernière.

A ce propos, Moulay Mustapha Ennaji a indiqué que tous les scénarios sont probables.

«La décision des autorités à ce sujet dépendra de l’évolution de la situation épidémiologique», a expliqué le membre du comité national de vaccination à Le Site info.

Et d’ajouter : «Les mesures ne devraient pas être renforcées au cas où la situation continue de s’améliorer. Dans le cas contraire, un renforcement des mesures n’est pas exclu».

D’ailleurs, l’expert a mis en garde contre le relâchement constaté récemment, après l’allègement des mesures restrictives, soulignant qu’il est impératif de respecter strictement les mesures de prévention sanitaire afin d’éviter une rechute épidémiologique.

Rappelons qu’en décembre dernier, le Maroc avait annoncé un couvre-feu nocturne de 21h à 6h. Les fêtes et les rassemblements publics et privés ont été interdits et les restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces devaient fermer à 20h. Les autorités avaient également décidé de fermer, pendant trois semaines, les restaurants de Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger. Ce mesures avaient été prises pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

N.M.