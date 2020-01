Nouvel an: record d’audience historique pour 2M (PHOTO)

La soirée de la chaîne de Ain Sebaâ, célébrant les fêtes de fin d’année, a eu un succès probant auprès des téléspectateurs.

Ainsi, rapporte le magazine digital “Ghalia”, le taux d’audience de 2M,de la soirée artistique de la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, a dépassé les 9,200 millions de téléspectateurs. A signaler que c’est la première fois que la télévision marocaine, toutes chaînes confondues, réalise un tel fort taux d’audience!

La soirée de 2M a réussi à concocter un programme fait de variétés, de sketchs humoristiques et d’échanges en direct. Y a participé une pléiade d’artistes nationaux et étrangers, tels que Cheb Bilal, Douzi, Daoudi, Ikram El Abdia, ainsi que le comédien Rachid Rafik.

La jeune chanteuse marocaine, Salma Rachid, et l’humoriste Oussama Ramzi ont également été de la soirée, dont le maître de cérémonie et le présentateur était Rachid Allali. Celui-ci n’a pas manqué, par la suite, sur sa page officielle des réseaux sociaux, de faire part à ses followers de cette forte audience réalisée par 2M, à l’occasion de la célébration de la fin de l’année et de l’avènement de l’an de grâce 2020.

Rachid Allali a aussi tenu à vivement remercier les téléspectateurs pour leur fidélité à la chaîne publique de Ain Sebaâ et à leur souhaiter une bonne et heureuse année. Et de rappeler fièrement qu’il s’agit “de la première fois dans l’histoire de la télévision marocaine qu’une soirée de fin d’année réussit un taux d’audience de plus de 9 millions de téléspectateurs”.

Larbi Alaoui