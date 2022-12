Nouvel an: Marrakech se fait belle pour ses touristes

Par LeSiteinfo avec MAP

Les fêtes du nouvel an représentent une véritable aubaine pour certains commerces et unités touristiques et d’hébergement à Marrakech, le temps de pouvoir réaliser des bénéfices considérables et de tirer, ainsi, profit de l’effervescence qui se déclenche avec l’approche du nouvel an.

A l’occasion des fêtes du nouvel an, l’activité fleurit pour ces commerçants qui ont su adapter la gamme de produits proposés, avec les attentes et besoins d’une clientèle avide et s’apprêtant à fêter cette nuit « exceptionnelle » en famille ou entre proches et amis.

Les magasins, enseignes commerciales, pâtisseries et autres espaces de négoces se parent de leurs plus belles atours pour attirer une clientèle, qui a choisi de fêter le nouvel an sous le charme et la beauté de la Cité ocre, qui sera une fois de plus la destination privilégiée pour les stars issus de tous les domaines, ainsi que pour des touristes venus des quatre coins du monde et des différentes régions du Maroc.

Les fêtes du nouvel an enregistrent un engouement pour certains produits tels que le chocolat, cadeau noble très prisé à cette occasion, les gâteaux et les bouquets de fleurs, les parfums, et autres cadeaux, qui se consomment plus que d’habitude.

Les boutiques de vente des fleurs et de chocolats à Arsat Maâch comme au quartier huppé de Guelliz connaissent une grande affluence durant ces derniers jours de la part aussi bien des Marocains que des étrangers, désireux vivre en famille, en couple ou entre amis ces fêtes de fin d’année.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continue de la MAP, Ibtissam Debbagh, propriétaire d’une boutique dédiée à la vente de chocolat à Marrakech, a indiqué que son magasin créé en 1999 dans le cadre d’une entreprise féminine, enregistre une grande dynamique commerciale durant cette phase de l’année.

Le chocolat est un produit très prisé pendant les fêtes du nouvel an, a-t-elle rappelé, relevant que ses principaux clients sont des ressortissants étrangers résidant à Marrakech, en plus des familles marocaines, qui acquièrent ce produit pour faire plaisir à leurs enfants, amis ou proches.

Et de poursuivre que son entreprise a commencé les préparatifs à cette fête année depuis septembre dernier, en procédant d’abord à l’acquisition et l’importation des différents types de chocolat produits par des marques de renommée mondiale et le renforcement du staff de vendeurs par de nouveaux employés, qui reçoivent les demandes des clients composés majoritairement d’entreprises, d’unités touristiques ou de particuliers, qui se procurent ce produit pour le distribuer en cadeaux à leurs salariés, hôtes ou clients.

Dans une déclaration similaire, Gabriel, un client de cette boutique, a relevé qu’il demeure toujours fidèle à cette boutique qui vend sa marque préférée de chocolat, réputée pour son goût et sa qualité.

S’agissant des préparatifs au sein des unités touristiques, Fatima-Zahra Basri, chargé du service commercial dans un établissement hôtelier, a indiqué que cette unité touristique est fin prête pour accueillir les clients marocains et étrangers qui viendront fêter le nouvel an dans de conditions idéales.

De son côté, Abou Hiba Abdellah Rachid, l’un des vendeurs connus au marché Central des fleurs à Marrakech, s’est félicité de cette dynamique commerciale que connait cet espace de vente à l’occasion de Noël, ainsi que la veille du jour « J » du nouvel an, période durant laquelle, ce produit enregistre un engouement de la part des Marocains et des touristes étrangers.

Il est à remarquer que les fêtes du nouvel an connaissent aussi une dynamique exceptionnelle, notamment au niveau de l’aéroport international Marrakech-Menara qui reçoit près de 80 vols quotidiens.

A rappeler que la préfecture de police de Marrakech a procédé au déploiement d’un important dispositif de sécurité à l’occasion des fêtes du Nouvel An.

Ces mesures de sécurité exceptionnelles visent à sécuriser ces fêtes de fin d’année dans la Cité ocre, une ville qui attire lors des telles et exceptionnelles occasions, non seulement les touristes nationaux et étrangers mais aussi, des personnalités internationales, hommes d’affaires et de la Jet-Set dans tous les domaines.

Pour célébrer comme il se doit Noël et la nouvelle année, la ville ocre s’illumine et se pare de ses plus beaux atours pour accueillir ses visiteurs dans une ambiance conviviale et festive, et leur faire vivre des expériences aussi mémorables qu’exceptionnelles autour d’un voyage jusqu’au bout des sens.

Au programme de cette semaine de célébrations hautes en couleur et en partages pour les fêtes de fin d’années : Déjeuners et brunchs, dîners et dîners-spectacles, des activités pour petits et grands, une immersion au cœur d’un patrimoine matériel et immatériel unique au monde, marché de Noël et animations en tout genre sur la mythique place Jemâa el Fna et dans toute la Ville ocre, mais encore au sein des établissements de très grand luxe, riads de charme dans la Médina.

Des offres réveillons exceptionnelles et des prestations privilèges pour fêter le 31 décembre à la portée de tous les ménages, de quoi procurer joie et bonheur à tous.

