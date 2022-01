Nouvel an: la police de Marrakech n’a pas chomé

Face à une circonstance exceptionnelle toujours marquée par la persistance de la propagation de la Covid-19 et ses variants et l’avènement du nouvel an 2022, les services de police à travers l’ensemble du Royaume comme au niveau de Marrakech, sont à pied d’oeuvre pour s’acquitter au mieux de leurs missions nobles de sécurisation et de maintien de la paix, en faisant montre d’un degré élevé de vigilance, de présence physique et d’engagement.

C’est dans ce sens, que les services de police de la Cité ocre, toutes spécialités confondues, n’ont pas lésiné sur les moyens pour être en mesure d’imposer, comme il se doit, le respect scrupuleux des lois et des mesures réglementaires en vigueur et ce, dans un seul souci : continuer à préserver les acquis réalisés par le Maroc en matière de lutte contre le nouveau coronavirus, et assurer la prévention et la sécurité des citoyens et de leurs biens et ce, malgré l’annulation et l’interdiction de tout genre de manifestations et fêtes marquant le passage au nouvel an, et l’adoption d’un couvre-feu nocturne à partir de minuit dans la soirée du 31 décembre.

En effet, un tel engagement des services de police, à l’instar de ce qui se fait à l’échelle nationale, n’est pas « exceptionnel » ou lié à cette conjoncture particulière, mais relève des tâches « quotidiennes et continuelles », voire même « routinières » de l’ensemble des cadres et fonctionnaires de police, qui ne cessent de consentir tant de sacrifices avec sens élevé de responsabilité et de civisme, au service du bien-être du citoyen et de la préservation du sentiment de sécurité, de la quiétude et de la stabilité du Royaume, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fidèles en cela aux sacralités du Maroc et à la triptyque « Dieu, la Patrie, le Roi ».

Pour plus d’efficacité et de célérité en cas d’intervention, les services de police de Marrakech, dans le cadre de la mise en oeuvre des directives et des orientations de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a élaboré, avec pragmatisme et professionnalisme, une stratégie sécuritaire intégrée, basée sur la proximité et la proactivité, dans l’optique de mieux encadrer l’ensemble du territoire de la ville, via une présence policière renforcée et effective, notamment dans les zones névralgiques et les sites stratégiques, sans toutefois, omettre les opérations de sécurisation de terrain menées dans différents quartiers de la ville.

Il s’agit de même, en cette fin d’année, de veiller scrupuleusement au respect des mesures décrétées le 20 décembre par le gouvernement, spécialement pour la nuit du nouvel an, à savoir « l’interdiction de toutes les célébrations du nouvel an », « l’interdiction d’organiser des soirées et programmes spéciaux dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques », « la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30 », et « le couvre-feu nocturne dans la nuit du nouvel an de 00h00 à 06h00 ».

Une tournée nocturne effectuée par la chaine de télévision de l’information en continu de la MAP, à travers différents boulevards et sites stratégiques de la cité ocre, à l’instar de l’Avenue Mohammed VI, la zone d’Agdal, la mythique Place de Jemâa El Fna, le boulevard Mohammed V et les grandes artères…, a permis de constater de visu la mise en place d’un véritable dispositif sécuritaire, avec la mobilisation par la DGSN de grands moyens humains et logistiques.

Dans ce sens, moult barrages judiciaires et points de contrôle ont été installés dans différents coins de la ville, avec renforcement de ceux déjà existants au niveau des entrées de Marrakech, outre la mobilisation de différentes brigades pour veiller méticuleusement à la préservation de la sécurité des personnes et des biens et au respect des mesures sanitaires préventives visant à endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

LS