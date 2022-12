Nouvel An: contrôles renforcés dans la région de Marrakech

Les éléments de la Gendarmerie royale, relevant de la ville de Tahannaout, ont décidé de mettre en place un dispositif sécuritaire important, à l’occasion des célébrations du Nouvel An. L’objectif étant de garantir la sécurité des citoyens et des touristes afin que les fêtes se déroulent dans les meilleures conditions.

D’après des informations dont dispose Le Site info, le Commandant régional de la Gendarmerie royale a donné ses instructions pour élaborer une vaste campagne sécuritaire dans la région.

Des barrages, fixes et mobiles, seront ainsi déployés dans différents points de la région, notamment au niveau des entrées et sorties de Tahannaout, qui devrait connaître une forte affluence à l’occasion du Nouvel An.

Selon ces mêmes informations, la Gendarmerie royale vise à lutter contre le trafic de drogues et autres stupéfiants, mais aussi contre les actes criminels et de vandalisme que pourrait connaître la région.

A.O.