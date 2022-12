Nouvel an au Maroc: ruée sur les bûches de Noël et les gâteaux du réveillon

A quelques encablures de la célébration du réveillon de la Saint Sylvestre, coïncidant avec la fin de l’année et l’avènement de l’an de grâce 2023, les boulangeries et pâtisseries du Maroc se frottent les mains, tant la demande des Marocains en bûches et autre gâteaux, est manifeste.

Ainsi, Le Site info a pu constater de visu l’affluence grandissime de dizaines de clients dans les boulangeries et pâtisseries de nombreuses villes du Royaume désirant faire des emplettes à l’occasion du réveillon de fin d’année, ce samedi 31 décembre 2022.

A ce propos, un professionnel du secteur a déclaré à Le Site info que les boulangeries et pâtisseries, dans leur majorité au niveau national, sont occupées à préparer bûches et autres gâteaux afin de répondre aux nombreuses commandes reçues par leurs clientèles, pendant la semaine en cours.

De même que notre interlocuteur a assuré que le nombre desdites commandes verra sûrement une revue en hausse par rapport à l’année précédente, tout en soulignant que cela a été constaté depuis lundi 26 décembre. Sachant, pour rappel, que l’année dernière, la demande en bûches de Noël et gâteaux du réveillon s’était rétrécie comme une peau de chagrin à cause de la pandémie de la covid-19.

L.A.

