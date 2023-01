Nouvel an amazigh : zoom sur les festivités à Rabat

Plusieurs dizaines de Marocains de tout âges se sont réunis ce vendredi devant le Parlement à Rabat pour fêter le nouvel an Amazigh.

L’occasion aussi pour la population berbère de faire plusieurs recommandations au gouvernement actuel. Parmi elles, décréter ce jour comme fête nationale fériée et payée à l’instar du jour de l’an Hégire et du nouvel an grégorien. Revivez dans cette vidéo ci-dessous l’ambiance et les festivités du nouvel an amazigh à Rabat.