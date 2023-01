Nouvel an 2023: ces chefs d’Etat qui ont reçu des cartes de voeux du roi

A l’occasion de l’avènement du Nouvel An 2023, le roi Mohammed VI a adressé des cartes de vœux aux Chefs d’État et de Gouvernement des pays frères et amis, leur exprimant ses sincères vœux de santé et de bonheur, tout en formulant le vœu que cette année apporte prospérité, paix, sécurité et progrès.

Par la même occasion, le roi a reçu des cartes et messages de vœux des dirigeants de ces pays ainsi que de hautes personnalités internationales, présentant au Souverain leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, sous la sage conduite du roi.

Il s’agit, à ce jour, de :

-roi Abdallah II Ibn Al Hussein, Souverain de Jordanie, et la reine Rania Al Abdallah;

– roi Philippe, la reine Mathilde, Belgique;

– Frank-Walter Steinmeier, Président de la République Fédérale d’Allemagne;

– Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l’État du Koweït;

– Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’État des Émirats Arabes Unis;

– Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président de l’État des Émirats Arabes Unis, Président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï;

–Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République Arabe d’Egypte;

–Jinping, Président de la République Populaire de Chine;

– Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie;

–Sergio Mattarella, Président de la République d’Italie;

– Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Équatoriale;

– Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan;

– Serdar Berdimuhamedow, Président du Turkménistan;

– Katalin Novak, Présidente de la République de Hongrie;

– Andrzej Duda, Président de la République de Pologne;

– Alar Karis, Président de la République d’Estonie;

–Alexander Lukashenko, Président de la République de Biélorussie;

– Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l’OTAN.