Nouveaux vols spéciaux vers la Turquie depuis le Maroc

Turkish Airlines a d’annoncé, mardi 25 mai, la reprise de ses vols du Maroc à destination de la Turquie. En effet, l’ambassade de Turquie à Rabat a affirmé qu’à partir de ce jeudi 27 mai, ainsi que des samedi et lundi prochains, les vols reprendront de l’aéroport international Mohammed V, de Casablanca, à destination d’Istanbul ou d’Ankara.

Cette nouvelle décision survient à propos, alors que le Royaume avait décidé la suspension de et vers son espace aérien, aussi bien s’agissant de la Turquie que de plus de 50 autres pays, dans l’objectif sanitaire d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19, ainsi que de ses nouvelles souches.

Ces vols en direction de la Turquie décolleront de la capitale économique à 13h30, ce jeudi et samedi prochain, et à 16 heures, lundi 30 mai courant a précisé l’ambassade turque, tout en soulignant que les Marocains désirant se rendre en Turquie bénéficieront d’une autorisation exceptionnelle qui leur sera délivrée par les autorités marocaines.

Cependant, la même source a tenu également à souligner que les voyageurs marocains, âgés de plus de 6 ans, doivent présenter l’attestation d’un test sérologique négatif, concernant le coronavirus, 72 heures avant d’embarquer, accompagnée du formulaire permettant l’entrée sur le sol turc.

A.T.