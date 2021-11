Nouveaux variants du covid: mesures strictes dans les aéroports du Maroc

L’éventualité de l’apparition de nouveaux variants de la covid-19 en Europe et la nouvelle vague qui y sévit, font craindre leur propagation au Maroc. Pour parer à toute mauvaise surprise sanitaire du genre sur le territoire national, l’Office national des aéroports (ONDA) a pris des mesures très strictes vis-à-vis des voyageurs de ou vers le Royaume.

Par exemple, pour l’aéroport international de Rabat-Salé, selon une source de Le Site info, de nouvelles mesures concernent les voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger, même pour ceux qui sont vaccinés contre la covid-19, dont la présentation d’une attestation de PCR négatif.

De même que les voyageurs sont soumis à un double contrôle de la température, systématique et à un test antigénique rapide. Et au cas où celui-ci s’avérerait positif, les voyageurs marocains et les étrangers résidant au Maroc seront pris en charge par une structure sanitaire à leur arrivée au Maroc, avec confinement de dix jours, selon le protocole sanitaire en vigueur.

« Tout autre passager testé positif ne pourra pas accéder au territoire marocain et devra retourner immédiatement au pays de provenance, à la charge totale de lac compagnie de transport aérien », a précisé l’ONDA, d’après la même source

Larbi Alaoui