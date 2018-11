Nouveaux horaires scolaires: pour nos lecteurs, c’est non ! (sondage)

91% des sondés ont en effet exprimé leur refus du nouvel horaire des élèves qui auront désormais cours de 9h à 13h et de 15h à 17h pour le primaire, 18h pour le collège et le lycée.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK