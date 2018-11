Nouveaux horaires scolaires: le ministère a pris une décision

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique vient de faire une annonce qui risque de provoquer, encore une fois, la colère des parents d’élèves.

Le département de Saïd Amzazi a, en effet, décidé de ne pas appliquer les nouveaux horaires scolaires à partir du mercredi 7 novembre comme préalablement annoncé.

Dans un communiqué, il a affirmé que ces horaires ne seront adoptés qu’à partir du lundi 12 novembre. Ce jour-là, les élèves entameront leurs cours à partir de 9h au lieu de 8h.

«Les parents d’élèves souhaitant avoir des éclaircissements au sujet des nouveaux horaires scolaires sont invités à contacter les établissements scolaires ou les délégations provinciales. Ils peuvent également visiter le portail du ministère pour plus d’informations», peut-on lire dans le document.

Rappelons que le ministère a annoncé qu’un nouvel horaire scolaire sera adopté dans l’ensemble des établissements scolaires publics et privés, ainsi que dans les instituts de formation professionnelle et les universités.

Ainsi, les horaires des écoles seront de 9h00 à 13h00 le matin et de 14h00 à 18h00 l’après-midi, l’objectif étant d’adapter l’horaire scolaire et le rythme des études avec la décision de maintenir l’heure légale et de préserver l’intérêt des secteurs de l’enseignement et de la formation, précise le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, cette mesure prise suite à l’adoption en conseil de gouvernement du projet de décret 2.18.855 relatif à l’heure légale (GMT+1) stipulant le maintien de l’heure d’été vise à garantir une application optimale du nouvel horaire et à assurer les meilleures conditions d’apprentissage tout en prenant en considération les besoins des familles.

N.M.