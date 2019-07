Nouveaux éléments dans l’affaire du baptême qui a tourné au drame à Meknès

Sous l’effet de psychotropes, des individus s’étaient attaqués à une fête de baptême, dimanche dernier, à la commune rurale d’Ouislane, province de Meknès.

Une source fiable de Le Site Info a révélé plus de détails sur cette affaire. Ainsi, l’une des invitées a été transférée à l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires, suite à l’état de choc subi lors de l’attaque.

Les individus drogués à mort, brandissant des armes blanches, avaient semé terreur et panique parmi les invités de la fête de baptême. Les personnes présentes ont toutefois réussi à mettre la main sur l’un des assaillants, qui est tombé de tout son long, terrassé par la forte dose de drogue qu’il avait prise.

Aussitôt alertées, les forces de l’ordre s’étaient rendues sur les lieux et ont interpellé un autre assaillant. Une enquête a été diligentée pour identifier les autres mis en cause et les interpeller à leur tour.

Ben Brahim