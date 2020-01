Nouveaux détails sur l’audition de Dounia Batma et de sa soeur

Lors de sa confrontation avec la célèbre youtubeuse, Soukaina Glamour, la chanteuse Dounia Batma a nié toute implication dans l’affaire “Hamzamonbb”.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi rapporte que la confrontation, lors de la séance d’audition, a duré une demi heure avec Soukaina Glamour. Celle-ci, pour rappel, est détenue à la prison locale l’Oudaya, à Marrakech, depuis un mois. Mais les démentis de la chanteuse n’ont guère convaincu Mohamed Sebbar, le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Marrakech.

Ce dernier a donc décidé de poursuivre en justice les deux soeurs Batma, confirmant ainsi le précédent jugement du même tribunal et les faits qui sont reprochés à la chanteuse Dounia et au mannequin Ibtissam. Cette décision judiciaire, ajoute la même source, a été prise car des preuves irréfutables confirment leur implication avérée dans cette affaire de “Hamzamonbb”.

Il s’agit de “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images”, ainsi que de “déclarations d’autrui, sans son consentement, dans le but de nuire et de diffamer”. De surcroît, les deux soeurs sont accusées de chantage et de tentatives de menaces.

Le juge d’instruction a donc ordonné que Dounia Batma et sa soeur soient poursuivies en état de liberté provisoire. Il a aussi ordonné le dépôt d’une caution de 300.000DH pour la chanteuse et de 100.000DH pour le mannequin. Les deux sont également soumises à une surveillance judiciaire, en attendant la tenue de leur procès.

L.A. et R.T.