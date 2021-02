Nouveaux agents d’autorité dans cette province du Maroc

La cérémonie d’installation d’agents d’autorité nommés dans la province de Khénifra dans le cadre d’un mouvement partiel, s’est tenue, vendredi à Khénifra, sous la présidence du gouverneur de la province, Mohamed Fettah.

Ces nouvelles nominations ont concerné Abdelghani Hamoudane, nouveau caïd du caïdat de Mouha Ou Hamou Zayani, Mehdi Ben El Arradi, nommé au poste de caïd d’Ait Ishaq, et Abou Bakr Barchi, nommé caïd du caïdat de Kerrouchen.

Lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part plusieurs personnalités civiles et militaires et nombre d’élus et acteurs de la société civile, Fettah a souligné que l’installation de ces nouveaux agents d’autorité s’inscrit dans le cadre d’un mouvement partiel qui concerne le corps des agents d’autorité de la province, relevant que cette installation vise à donner une nouvelle dynamique, surtout après la mobilisation continue dont ont fait preuve les agents d’autorité sur le terrain dans le contexte de la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans ce sens, il a exhorté les agents d’autorité à adopter une approche de proximité et à répondre aux besoins et aux exigences de la population locale.

Au sujet de la situation épidémiologique et de l’opération de vaccination dans la province, il a indiqué que près de 75% des catégories cibles ont reçu le vaccin anti-covid, soulignant l’importance d’une mobilisation globale et à tous les niveaux faire réussir cette opération.

Concernant les projets de développement de la province, Fettah a précisé que le programme de réduction des disparités sociales et spatiales, et les programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans sa troisième phase, demeurent les programmes phares pour pallier aux problématiques à caractère social.

Ces programmes ont contribué depuis leur création au niveau de Khénifra à améliorer le niveau de vie de la population locale et les indicateurs socio-économiques qui étaient jusque là inférieurs à la moyenne nationale et régionale, a-t-il enchaîné, avant de faire observer que ces programmes se sont concentrés en particulier sur la mise à niveau des infrastructures et services sociaux de base, tels, la réhabilitation et le développement du réseau routier, l’éducation, la santé, l’électrification et l’approvisionnement en eau potable.

S.L. (avec MAP)