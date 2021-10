Nouveau variant du coronavirus: Khalid Ait Taleb lance un appel

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale appelle les citoyens à faire preuve davantage de prudence et de vigilance accrues et au respect strict des mesures préventives et sanitaires.

Après le dernier Conseil de gouvernement, jeudi 28 octobre courant, Khalid Ait Taleb a déclaré que « malgré l’actuelle stabilisation de la situation sanitaire, le Royaume n’est point à l’abri d’une recrudescence de la pandémie, vu les nouveaux développements que connaissent plusieurs pays de par le monde, avec l’apparition d’une nouvelle souche du virus de la covid-19 ».

De ce fait, cette nouvelle donne incite à sauvegarder les acquis en accroissant prudence et vigilance, concernant l’état d’urgence dont les mesures sont progressivement assouplies, en parallèle avec l’opération de la campagne nationale de vaccination, en vue de parvenir à l’immunité collective ciblée, a ajouté le ministre.

Par ailleurs, Ait Taleb a exprimé avec satisfaction la grande amélioration de la situation sanitaire et la baisse des indicateurs, ce qui augure du niveau de criticité bientôt au vert dans notre pays.

