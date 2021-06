Nouveau rebondissement dans l’affaire Najat Khairallah

La présidente de l’association marocaine des droits des victimes, Aicha Kalaa, a révélé de nouveaux détails concernant l’affaire de l’actrice marocaine Najat Khairallah. Cette dernière avait porté des accusations de harcèlement sexuel contre l’acteur Tarik Bakhari.

Dans une déclaration à Le Site info, l’avocate a indiqué que suite à une demande de l’actrice, l’association a décidé de la soutenir et de se charger de son dossier. Kalaa affirme que Najat Khairallah a porté plainte contre le mis en cause. Les deux parties ont été entendues par la police mais l’affaire est restée sans suite. « Nous allons étudier la plainte, afin de pouvoir déterminer sa suite », nous a-t-elle déclaré.

Pour rappel, l’actrice avait accusé son collègue de harcèlement sexuel, précisant que ce n’est pas la première fois que ce dernier lui manque de respect. Khairallah a même publié, sur son compte facebook, une conversation pour prouver ses dires. « Je souffre depuis plusieurs années du comportement d’un confrère qui persiste dans ses avances malgré mon refus. Je lui ai pardonné à plusieurs reprises. La nuit dernière, il m’a envoyé des propos indécents et a fait la sourde oreille à mes avertissements. Il m’a tellement provoqué que j’ai dû réagir pour me défendre et lui montrer mon vrai visage. J’ai décidé de dénoncer cet individu qui n’a pas hésité à me faire des avances en plein Ramadan et à insulter ma mère », avait-elle écrit.

M.F.