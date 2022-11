Par LeSiteinfo avec MAP

Le nouveau Procureur général du Roi près la Cour d’Appel de Casablanca, Saleh Tizari, a été installé, mercredi, dans ses fonctions, succédant ainsi à Najib Bensami.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment de Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, Mohamed Abdennabaoui, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Moulay El Hassan Daki, Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, Mohamed Benalilou, Médiateur du Royaume, Said Ahmidouche, Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca et plusieurs personnalités et représentants des autorités locales.

A cette occasion, Tizari a fait part de sa grande fierté pour la confiance Royale placée en lui, affirmant que cette nomination est aussi bien un privilège qu’une responsabilité vu l’importance de cette mission et la délicatesse du rôle que joue le système judiciaire en matière de réalisation de la sécurité juridique.

Il a rappelé que le Maroc a parcouru un long chemin dans la moralisation de la vie publique et le renforcement de la confiance des citoyens et des étrangers dans les institutions, outre la lutte contre la corruption et l’application des lois, soulignant qu’en sa qualité de police judiciaire, l’institution du procureur général est appelée plus que jamais à multiplier les efforts pour combattre la corruption et préserver ainsi la crédibilité du Royaume par rapport à ses engagements internationaux en la matière.

Dans ce contexte Tizari a mis l’accent sur la nécessité de doubler d’efforts, par tous, afin de consolider davantage le système judiciaire et renforcer ses piliers pour mettre en place une justice indépendante et transparente et affermir les bases de l’Etat des institutions et de la légalité.