Nouveau pont sur le bd Mohammed VI à Casablanca: de fortes perturbations prévues

La société Casa transports, via sa page officielle Facebook, a annoncé que l’avenue Mohammed VI allait connaître de grandes perturbations du trafic. Ceci, à cause des travaux du tram L3 et ceux de la construction d’un pont.

« Fortes perturbations de la circulation et fermetures provisoires alternées du boulevard Mohammed VI aux croissements avec les boulevards : Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala. Pensez à dévier », a précisé Casa transports.

Et d’ajouter: « La déviation de circulation pour accéder au centre-ville demeure possible via bd Tah, Rue50, puis bd Amgala pour les véhicules. Et pour les véhicules poids lourds, c’est à travers Bd Tah, bd Smara, puis bd Amgala ».



M.S.