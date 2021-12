Nouveau pont sur le bd Mohammed VI à Casablanca: de fortes perturbations du trafic prévues

Via sa page officielle Facebook ce mardi matin, la société Casa transports a annoncé que l’avenue Mohammed VI allait connaître de grandes perturbations du trafic. Ceci, à cause des travaux du tram L3 et ceux de la construction d’un pont.

« Fortes perturbations de la circulation et fermetures provisoires alternées du boulevard Mohammed VI entre bd Makdad Lahrizi et bd Amgala, pour les travaux de construction d’un pont de 620 mètres aux croisements avec les boulevards : Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala », a précisé Casa transports.

Et d’ajouter que « la déviation de circulation pour accéder au centre-ville demeure possible, via bd Tah, Rue50, puis bd Amgala pour les véhicules. Et pour les véhicules poids lourds, c’est à travers Bd Tah, bd Smara, puis bd Amgala ».

Tout en remerciant les Casablancais de leur compréhension, il a été souligné que, pour connaître les dernières informations, il est demandé aux usagers de suivre les publications sur la page officielle Facebook de Casa Transports.

A.A.