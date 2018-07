Nouveau partenariat entre la SNRT et la FRMF

Football national, nouveau partenariat de 4 ans entre la #SNRT et la #FRMF selon lequel la SNRT est le producteur et le diffuseur exclusif de toutes les compétitions organisées par la Fédération Royale Marocaine de Football jusqu'en 2022. @FRMFOFFICIEL #Footballmarocain #Maroc pic.twitter.com/3mTX0jc35P

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK