Nouveau message de la Royal Air Maroc pour les supporters des Lions de l’Atlas

COMMUNIQUÉ. Transporteur Officiel de l’équipe nationale de football, Royal Air Maroc félicite vivement les Lions de l’Atlas pour l’exploit et la qualification historique à la demi-finale de la coupe du monde. Et en cette heureuse occasion, et afin de permettre aux supporters de continuer à supporter l’équipe nationale lors de sa prochaine rencontre, Royal Air Maroc met en place des facilités de gestion de leurs billets.

A cet effet, la Compagnie Nationale a mobilisé toutes ses ressources pour lancer un dispositif dédié aux Marocains présents au Qatar et ayant emprunté les vols de la Compagnie Nationale.

Pour les supporters présents à Doha, Royal Air Maroc maintient ses vols programmés dans la nuit du 10 au 11 décembre pour permettre aux supporters, qui le souhaitent, de rentrer au Maroc.

Quant aux supporters qui souhaitent rester à Doha pour continuer à soutenir les Lions de l’Atlas, Royal Air Maroc leur accorde exceptionnellement des facilités pour réaménager leurs dates de retour. Ils auront ainsi la possibilité de changer la date de retour, sans frais ni pénalité, sur les vols qui seront programmés les 19, 20 et 21 décembre. Tous les passagers concernés recevront leur billet avec la nouvelle date sur leur adresse email et/ou sur leur numéro de téléphone. Cependant, les passagers qui n’ont pas renseigné leurs coordonnées téléphonique ou adresse mail, sont appelés à contacter le centre d’appel de la compagnie sur les numéros suivants :

Maroc : 089000 0800

Numéro International : +212522489797

Nous souhaitons bonne chance à nos Lions de l’Atlas.