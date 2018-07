Nouveau karting du parc Sindibad, on vous dit tout (VIDEO)

Le parc Sindibad ajoute une nouvelle corde à son arc et confirme encore une fois son positionnement de plus grand parc d’attractions du Maroc. Une nouvelle activité pour les jeunes et les moins jeunes, et non des moindres, est opérationnelle. Il s’agit du karting, une activité qui allie sport, compétition et montée d’adrénaline et qui garantit des sensations fortes à chaque virage, à chaque accélération et, à tous les coups, dès que l’on a le casque vissé sur la tête.

Pour cette nouvelle activité, le parc Sindibad a vu les choses en grand et s’est doté d’une piste professionnelle dessinée par un architecte de renom sur une surface totale de 15 000 m². Cette piste d’une longueur de près de 800 mètres et d’une largeur de 7 mètres, située à proximité de l’entrée du parc, est facilement accessible à partir de la corniche. Un tronçon est réservé aux jeunes qui auront à leur disposition des karts juniors. Les adultes bénéficient quant à eux de karts seniors et biplaces. Ecoutez les explications des responsables.