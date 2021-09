Nouveau gouvernement: Benabdallah s’exprime après son entrevue avec Akhannouch (VIDEO)

Le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a souhaité que le nouveau gouvernement soit constitué « dans les plus brefs délais afin d’être au service du pays et celui des intérêts des citoyens ».

Après sa rencontre avec Aziz Akhannouch, chargé par le Souverain de la composition de l’Exécutif, au siège du Rassemblement national des indépendants, à Rabat, ce mercredi matin, Mohamed Nabil Benabdallah a ajouté: « Nous nous sommes trouvés devant plusieurs orientations essentielles. Et c’est l’occasion idoine, dans l’avenir, de mettre en œuvre toutes ces conjonctures ».

Le patron du parti du Livre a également souligné avoir discuté avec Aziz Akhannouch de la consolidation démocratique et des pans adjacents sociaux, économiques et environnementaux.

A.L.