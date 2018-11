Nouveau drame sur l’autoroute Casa-Rabat

Les jours se suivent et se ressemblent sur les Autoroutes du Maroc où ce genre d’accidents se produit trop souvent. Au-delà de la sécurité sur les autoroutes, c’est généralement la vitesse qui est la cause de ces drames.

Avant l’entrée de Mohammedia, une Renault Kangoo a violemment percuté un piéton qui est décédé sur le coup. La gendarmerie et l’assistance des Autoroutes se sont immédiatement rendues sur les lieux de l’accident et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.