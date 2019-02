Les autorités ont fermé plusieurs locaux appartenant Al Adl Wal Ihssan à Tanger, El Jadida et Fès.

Selon une source de Le Site info, ces locaux, des appartements et des villas, ont été mis sous scellé pour avoir été transformés en lieux de culte abritant également des réunions non-autorisées. Et d’ajouter qu’il s’agit d’une violation des dispositions légales relatives à la gestion des lieux de culte et des rassemblements publics.

Rappelons que les autorités ont fermé mardi 5 février trois villas appartenant à des membres d’Al Adl Wal Ihssane qui abritaient également des réunions non-autorisées.

Dans une déclaration à Le Site info, le dirigeant au sein du mouvement Hassan Benajeh a confié que ces locaux se trouvent à Casablanca, Agadir et Kénitra. Et d’ajouter qu’aucun membre d’Al Adl Wal Ihssan n’a été arrêté.

Après la décision des autorités, le secrétariat général du mouvement a tenu un point de presse afin de livrer sa version des faits. Il a souligné que la police a fait une descente dans les trois villas et les a fermées sans raison valable.

M.A.S.