Nouveau consul espagnol à Rabat

L’ancien secrétaire d’Etat à la coopération et pour l’Ibéro-Amérique, Fernando Villalonga, a été nommé nouveau Consul général du Royaume d’Espagne à Rabat, selon le Bulletin officiel de l’Etat espagnol.

Villalonga, qui avait occupé également le poste d’ambassadeur d’Espagne au Brésil entre 2017 et 2018, remplacera Maria Celsa Nuño, nommée Sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération.

Licencié en droit de l’Université Autonome de Madrid, Villalonga a entamé sa carrière diplomatique en décembre 1985.

Consul général d’Espagne à New York entre 2008 et 2012, il occupait depuis 2015 le poste de ministre-conseiller aux affaires culturelles et scientifiques de l’ambassade d’Espagne à Londres.

S.L. (avec MAP)