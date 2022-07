Noureddine Mediane retrouve son poste au sein du Parlement

Noureddine Mediane, l’un des cadors du Parti de l’Istiqlal, a retrouvé son poste de président du groupe de l’Unité et de l’Egalitarisme, à la Chambre des représentants. Ceci, après sa candidature aux élections législatives partielles, circonscription d’Al Hoceima où il a occupé la troisième place en obtenant plus de 7900 voix des électeurs.

A rappeler que le parti de la Balance, son secrétaire général, Nizar Baraka, en tête, a tenu à ce que Mediane reste président du groupe parlementaire du parti, à la Première Chambre, et n’avait proposé aucun autre nom istiqlalien pour occuper ce poste, dans l’attente du « come back » de l’enfant du Rif et Professeur de criminologie.

Le parti de Feu Allal El Fassi avait donc défendu bec et ongles Noureddine Mediane et pesé de tout son poids à la ville d’Al Hoceima pour le soutenir afin qu’il parvienne à retrouver son siège de député. Pour ce faire, Nizar Baraka, accompagné de membres du Comité exécutif et de parlementaires du parti, s’était rendu à Al Hoceima pour apporter soutien et solidarité à Mediane pendant sa campagne électorale.

Pour rappel, la Cour constitutionnelle avait invalidé l’élection de quatre membres de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale locale « Al Hoceima », dont l’élection a été annoncée au terme du scrutin du 8 septembre 2021.

Il s’agissait de Nourredine Mediane, Boutahar El Boutahri, Mohamed El Hammouti et Mohamed Laaraj.

