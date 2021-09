Noura Tahoussa, présidente de commune à 19 ans: son père s’exprime

Noura Tahoussa, 19 ans, candidate de l’USFP a remporté le siège de présidente de la commune rurale de Sidi Borja, province de Taroudant, devenant ainsi l’une des plus jeunes présidentes de communes au Maroc.

A cette occasion, son père a fait part, dans une déclaration à Le Site info, de son bonheur suite à la réalisation historique de sa fille, soulignant qu’il est très fier d’elle.

Notre interlocuteur a ajouté que Noura est étudiante en première année à l’Université Ibn Zohr d’Agadir, et qu’il lui souhaite bon courage pour ses études et ses fonctions et attributions communales.

Notons que la jeunesse est à l’honneur à l’issue du triple scrutin législatif, régional et communal du 8 septembre, la nouvelle présidente élue de la commune rurale de Sidi Dahbi, province de Settat, Ilham Belkas, étant âgée de 18 printemps.

M.F.