Nouamane Lahlou va-t-il «clasher» Dizzy Dros ? Le chanteur répond aux rumeurs

Nouamane Lahlou a démenti les informations selon lesquelles il compte « clasher » le rappeur Dizzy Dros. Ces allégations avaient fait le tour de la Toile lorsque ce dernier a critiqué le chanteur pour avoir bénéficié des aides exceptionnelles accordées par le ministère de la Culture à certains artistes .

«Ces rumeurs sont totalement fausses. Je n’ai pas de compte sur Instagram. Il faut savoir que plusieurs pages et comptes ont été créés ces dernières heures pour créer le buzz après que j’ai refusé la subvention du ministère», a expliqué Nouamane Lahlou.

Et d’ajouter : «Tous les Marocains me connaissent. J’ai toujours été loin des conflits et je respecte tous les styles musicaux».

Rappelons qu’après la grande controverse soulevée par les subventions accordées par le ministère de la Culture à un certain nombre d’artistes, l’auteur, compositeur et chanteur marocain, Nouamane Lahlou, a décidé de ne pas toucher les 160.000 DH qui lui ont été attribués.

Dans un post sur sa page Facebook, l’artiste a annoncé qu’il demandait au ministère de verser sa subvention au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, créé en mai dernier.

« J’ai refusé de percevoir le soutien et je suspends la production de mes œuvres artistiques pour le moment ». C’est en ces termes que Nouamane Lahlou a annoncé sa décision à son public, arguant qu’il a pris cette résolution afin de préserver l’amour des Marocains à son égard et pour rester fidèle aux principes de fidélité et de crédibilité.

Il a également motivé son refus de la subvention par son désir d’éviter toute sensibilité des autres artistes qui n’en ont pas bénéficié.

Depuis que ces subventions ont été annoncées mardi dernier, la polémique ne cesse d’enfler, aussi bien parmi les artistes non-bénéficiaires que parmi les internautes dont certains ont jugé que ces aides devaient aller aux professionnels du secteur de la santé qui luttent contre le covid-19 depuis plusieurs mois.

N.M.