Nord du Maroc: une vidéo filmée dans un restaurant choque la Toile

Les internautes sont sous le choc à cause d’une vidéo qui circule actuellement sur la Toile. Cet extrait a été filmé dans un restaurant où les mesures de prévention sanitaire, dont le port du masque et la distanciation physique, ne sont nullement respectées. Cet établissement se situerait à Martil.

L’auteur de la vidéo, filmée après l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions imposées par le gouvernement pour cause du covid, précise que les clients et les propriétaires du restaurant ne veillent pas au respect des gestes barrières. Et de rappeler que les mesures mises en place par les autorités concernent, entre autres, le respect d’un maximum de 50 % de la capacité d’accueil dans les cafés et restaurants, alors que les rassemblements et les activités dans les espaces ouverts ne doivent pas dépasser 50 personnes, avec l’obligation de disposer d’une autorisation délivrée par les autorités locales en cas de dépassement de ce nombre.

Les internautes, de leur côté, ont exprimé leur colère et appelé les responsables à ouvrir une enquête pour sanctionner les coupables.

H.M.