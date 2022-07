Nord du Maroc: les efforts se poursuivent pour maîtriser quatre incendies de forêt

Les équipes d’intervention poursuivent leurs efforts pour maîtriser les incendies de forêt qui se sont déclarés dans quatre localités relevant des provinces de Larache, d’Ouezzane et de Tétouan.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, Fouad Assali, a souligné que les équipes d’intervention relevant des Eaux et forêts, de la protection civile, des forces armées royales, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires, ainsi que les autorités locales poursuivent leurs efforts pour venir à bout des 4 incendies de forêt, qui se sont déclarés dans les provinces de Larache (2), d’Ouezzane et de Tétouan, ainsi qu’un autre incendie au niveau de la province de Taza.

Il a précisé que des centaines d’éléments et un nombre important d’engins et de camions-citernes ont été mobilisés pour maîtriser ces incendies, appuyés par quatre avions « Canadair » des Forces Royales Air et quatre avions Turbo trush de la Gendarmerie royale, notant que les températures élevées et les vents forts, notamment dans les provinces de Larache et d’Ouezzane, ont compliqué la tâche des équipes d’intervention.

« Les efforts se poursuivent dans l’espoir de maîtriser ces incendies dans les prochaines heures », a-t-il relevé, précisant que l’incendie déclaré dans une localité située entre les communes de Souk L’qolla et de Boujediane (province de Larache) a ravagé, jusqu’à présent, environ 800 hectares de massifs forestiers, tandis que 80 ha sont partis en fumée dans l’incendie de Sahel El Menzla (province de Larache) et 190 ha dans l’incendie déclaré dans une localité située entre les communes de Mokrisset et de Zoumi (province d’Ouezzane).