Nora Fatehi: « En Inde, je me sens persécutée à cause de mon succès »

Nora Fatehi est une artiste marocaine qui a plusieurs cordes à son arc. Danseuse, actrice, mannequin et productrice connue surtout par son travail dans l’industrie indienne du 7ème art.

Et c’est justement en Inde que Nora Fatehi se dit jalousée et presque persécutée à cause de son succès exceptionnel, surtout parce qu’elle est une étrangère.

Lors de son passage à l’émission de la chaîne MBC « Sada Al Mala’ib » (Echos des stades), l’artiste a tristement révélé: « Les moments de larmes sont plus nombreux dans ma vie que ceux de joie », à cause de « la guerre » à laquelle elle est confrontée. Pourtant, malgré cela, elle a tempéré en se disant fière et heureuse de ce qu’elle a réussi à réaliser et ce dont elle rêvait depuis l’enfance..

Par ailleurs, l’artiste a exprimé son vœu de rencontrer le chanteur américain « Drake » car elle désirerait bien réaliser avec lui une œuvre commune, ont ajouté les mêmes sources. Quant à son idéal d’homme, il doit être confiant en lui et bien de sa personne, a précisé Nora Fatehi.

M.R.